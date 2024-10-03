В Камешкирском районе при пожаре пострадал мужчина

03.10.2024 | 11:10

В селе Кулясово Камешкирского района сгорели три деревянных дома и столько же надворных построек.

Общая площадь уничтоженного огнем имущества - 142 кв. м. Также загорелась сухая трава на площади 158 кв. метров. Пожар случился в среду, 2 октября.

Вызов спасателям поступил в 13:53. Пламя ликвидировали 14 человек, прибывших на 5 спецмашинах.

«Пострадал мужчина 63 лет. Предварительно причиной пожара стало нарушение устройства и эксплуатации электрооборудования», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС потушили в регионе 20 пожаров. Один из них случился в Кузнецке, где из-за шалости подростка сгорели три дома.