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Происшествия

В Камешкирском районе при пожаре пострадал мужчина

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В селе Кулясово Камешкирского района сгорели три деревянных дома и столько же надворных построек.

Общая площадь уничтоженного огнем имущества - 142 кв. м. Также загорелась сухая трава на площади 158 кв. метров. Пожар случился в среду, 2 октября.

Вызов спасателям поступил в 13:53. Пламя ликвидировали 14 человек, прибывших на 5 спецмашинах.

«Пострадал мужчина 63 лет. Предварительно причиной пожара стало нарушение устройства и эксплуатации электрооборудования», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС потушили в регионе 20 пожаров. Один из них случился в Кузнецке, где из-за шалости подростка сгорели три дома.

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Источник — фото ГУ МЧС России по области
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