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Происшествия

В Чемодановке 7-летний ребенок поджег собственный дом

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В Пензенской области за минувшие сутки потушили 17 пожаров. Один из них случился в селе Чемодановка Бессоновского района.

Огонь уничтожил комнату и частично затронул 2 смежные с ней. Пламя бушевало на площади 44 кв. м.

«Ребенок 7 лет решил поиграть с зажигалкой и бумагой, а поджег свой дом», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ЧП никто не погиб и не пострадал.

Спасатели напомнили: нельзя оставлять детей без присмотра, спички и зажигалки следует убирать подальше.

2 октября в Кузнецке на улице Овражной сгорели 3 дома и надворные постройки. Пожар охватил площадь в 200 кв. м. Из огня удалось спасти 45-летнюю женщину.

По предварительной версии, причиной ЧП стали игры подростка с огнем.

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Источник — фото ГУ МЧС России по области
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