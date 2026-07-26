В Кузнецке из-за небрежности сгорели дом и 2 автомобиля

Происшествия

В Кузнецке из-за небрежности сгорели дом и 2 автомобиля
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Вечером в субботу, 25 июля, на улице Республики в Кузнецке случился пожар. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 19:13.

Огонь уничтожил деревянный нежилой дом площадью 60 кв. м, деревянные надворные постройки (82 кв. м) и 2 автомобиля.

Кроме того, выгорели внутри 2 гаража - кирпичный и металлический - площадью по 8 кв. м каждый.

«Для ликвидации последствий пожара привлекалось 14 человек и 4 единицы техники», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.

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