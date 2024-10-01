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Происшествия

В Кузнецке при пожаре погиб 45-летний мужчина

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В понедельник, 30 сентября, в Кузнецке случилось два пожара. В результате один человек пострадал и один погиб.

На улице 354-й Стрелковой Дивизии горели срубовый дом, баня и надворные постройки. Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 3:23. По предварительной версии, возгорание случилось из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Огонь уничтожил кровлю дома (70 квадратных метров), баня и постройки (общая площадь 48 квадратных метров) выгорели. Пострадал 47-летний мужчина.

В 19:15 пожарным поступил сигнал о ЧП на улице Колхозной. Тушить 4-квартирный пеноблочный дом с деревянным пристроем выехали 20 человек на 5 спецмашинах.

«Сгорела кровля по всей площади дома площадью 300 квадратных метров и выгорел деревянный пристрой одной из квартир на площади 15 квадратных метров. К сожалению, погиб мужчина 45 лет», - прокомментировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. При осмотре на теле погибшего повреждений не обнаружили. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения веранды», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото 1 - областного СУ СКР, фото 2 и видео - областного ГУ МЧС России
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