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Происшествия

В Кузнецке из-за шалости подростка сгорели 3 дома

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В среду, 2 октября, в Кузнецке на улице Овражной сгорели 3 дома и надворные постройки.

Сигнал поступил в МЧС в 11:50. На тушение выезжали 24 человека на 5 спецмашинах.

«Огнеборцы ликвидировали пожар на площади около 200 квадратных метров. Удалось спасти женщину 45 лет», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Площади сгоревших домов - 25, 50 и 70 квадратных метров.

По предварительной версии, причиной ЧП стали игры подростка с огнем.

30 сентября в Кузнецке случилось 2 пожара. В результате 1 человек пострадал (на улице 354-й Стрелковой Дивизии) и 1 погиб (на Колхозной).

Фото областного ГУ МЧС России.

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Источник — видео «Подслушано в Кузнецке»
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