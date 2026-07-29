На Западной Поляне подросток на мотоцикле попал в серьезное ДТП

Происшествия

На Западной Поляне подросток на мотоцикле попал в серьезное ДТП
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Вечером во вторник, 28 июля, на улице Ленинградской в Пензе (Западная Поляна) случилось ДТП с участием подростка-мотоциклиста.

Об аварии в Сети сообщили очевидцы. По их словам, юноша, управлявший мотоциклом, врезался в автомобиль «Лада-Приора», который поворачивал с Ленинградской на внутриквартальную дорогу.

Мотоциклист и его пассажир пострадали.

«Обоим на вид лет по 13. От удара мотоцикл улетел в многоквартирный дом, а подростки оказались у столба», - рассказал очевидец.

Пока официальной информации о происшествии нет.

Ранее в областной ГАИ сообщили, что за истекший период 2026 года в регионе зарегистрировали 12 ДТП с участием детей-водителей. В этих авариях погиб 1 ребенок и 11 получили травмы.

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