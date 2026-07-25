В Нижнем Ломове почти половине населения вернули свет после урагана

Происшествия

В Нижнем Ломове почти половине населения вернули свет после урагана
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В Нижнеломовском районе продолжают ликвидировать последствия разгула стихии. 24 июля здесь прошел сильный дождь с ураганным ветром, из-за чего повалило деревья.

В Нижнем Ломове почти половине населения вернули свет после урагана

Оказались оборваны линии электропередачи, в 2 местах повредило газопровод, на многих участках дорог был заблокирован проезд. Пострадала кровля 2 многоквартирных домов.

В Нижнем Ломове почти половине населения вернули свет после урагана

«Устранены повреждения газопровода. В райцентре возобновлена подача электроэнергии практически половине потребителей, в штатном режиме работают все социально значимые объекты.

Также восстановлено электроснабжение в 3 из 5 сельсоветов, пострадавших накануне от обрыва линий электропередачи. 6 аварийных бригад продолжают работу», - проинформировал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в субботу, 25 июля.

В Нижнем Ломове почти половине населения вернули свет после урагана

С крыш 2 пострадавших от стихии домов убрали обломки. В понедельник начнется ремонт кровли. Дороги и другие участки продолжают расчищать от поваленных деревьев.

В Нижнем Ломове почти половине населения вернули свет после урагана

На воскресенье, 26 июля, прогноз вновь неблагоприятный: объявлено штормовое предупреждение, ожидаются шквальный ветер с порывами до 25-27 м/с, крупный град и сильный ливень с сохранением в ночь на 27-е число.

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