В Каменском районе в ДТП погибли двое мужчин

Вечером в воскресенье, 26 июля, в Каменском районе случилось ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, в 18:30 на 213-м километре автодороги Тамбов - Пенза, вблизи райцентра, столкнулись 2 «Лады-Гранты». Первой управлял 39-летний мужчина, второй - 31-летний.

Оба получили телесные повреждения, им потребовалась госпитализация.

Двое пассажиров одного из автомобилей, мужчины 29 и 35 лет, от полученных травм скончались на месте.

«На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.