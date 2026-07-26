В Каменском районе в ДТП погибли двое мужчин

Происшествия

В Каменском районе в ДТП погибли двое мужчин
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Вечером в воскресенье, 26 июля, в Каменском районе случилось ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, в 18:30 на 213-м километре автодороги Тамбов - Пенза, вблизи райцентра, столкнулись 2 «Лады-Гранты». Первой управлял 39-летний мужчина, второй - 31-летний.

Оба получили телесные повреждения, им потребовалась госпитализация.

В Каменском районе в ДТП погибли двое мужчин В Каменском районе в ДТП погибли двое мужчин

Двое пассажиров одного из автомобилей, мужчины 29 и 35 лет, от полученных травм скончались на месте.

«На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

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