На ул. Кирова автобус № 149 врезался в машину - видео момента ДТП

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На ул. Кирова автобус № 149 врезался в машину - видео момента ДТП
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На улице Кирова в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта. Момент аварии попал на камеру.

На кадрах, опубликованных в Сети в субботу, 25 июля, видно, что столкновение произошло у регулируемого перехода в районе остановки «Площадь Ленина».

Водитель легкового автомобиля, двигаясь в направлении улицы Максима Горького на зеленый сигнал светофора, решил пропустить женщину-пешехода, которая вышла было на проезжую часть.

В этот момент шофер автобуса № 149, ехавший следом и, видимо, не ожидавший промедления, врезался в заднюю часть машины, отчего та по инерции проследовала вперед на несколько метров. Испуганная женщина вернулась на тротуар.

10 июля похожее ДТП случилось на проспекте Строителей. Там мужчина решил пересечь дорогу в месте, где ликвидировали переход. Одна из машин затормозила, чтобы пропустить человека, другая врезалась в ее заднюю часть. Правда, в этом случае пешеход завершил маневр как ни в чем не бывало.

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