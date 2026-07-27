Над Пензой сбили 2 вражеских беспилотника

Происшествия

Над Пензой сбили 2 вражеских беспилотника
Печать
Max

Ранним утром в понедельник, 27 июля, силами ПВО Минобороны России над Пензой было сбито два вражеских беспилотника.

«По предварительной информации, жертв и разрушений нет», - сообщил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

На месте падения обломков работают специалисты служб экстренного реагирования.

«При обнаружении обломков не нужно подходить к ним, тем более их трогать. Звоните по телефону 112», - предупредил пензенцев глава региона.

Олег Мельниченко также напомнил, что предусмотрена ответственность за съемку и распространение фото и видеокадров, где видны полет или падение БПЛА.

В 4:25 27 июля в Пензенской области объявили ракетную опасность.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бпла ракета взрыв
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!