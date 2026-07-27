Над Пензой сбили 2 вражеских беспилотника

Ранним утром в понедельник, 27 июля, силами ПВО Минобороны России над Пензой было сбито два вражеских беспилотника.

«По предварительной информации, жертв и разрушений нет», - сообщил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

На месте падения обломков работают специалисты служб экстренного реагирования.

«При обнаружении обломков не нужно подходить к ним, тем более их трогать. Звоните по телефону 112», - предупредил пензенцев глава региона.

Олег Мельниченко также напомнил, что предусмотрена ответственность за съемку и распространение фото и видеокадров, где видны полет или падение БПЛА.

В 4:25 27 июля в Пензенской области объявили ракетную опасность.