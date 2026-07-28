В Пензе продолжают искать ушедшего из больницы пенсионера

Происшествия

В Пензе продолжают искать ушедшего из больницы пенсионера
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В Пензе продолжаются поиски 67-летнего местного жителя Владимира Николаевича Романова. 22 июля мужчина ушел из медицинского учреждения в неизвестном направлении.

С четверга, 23-го числа, волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» подключились к поискам пропавшего, они организовали несколько выездов, но безрезультатно. 28 июля добровольцы опубликовали обновленную ориентировку.

Рост пенсионера - 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые с сединой, глаза серые. В день исчезновения на нем были синяя рубашка поло, темно-синие спортивные штаны и черные тапочки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.

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