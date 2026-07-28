В Колышлейском районе из-за удара молнии случился пожар

Происшествия

В Колышлейском районе из-за удара молнии случился пожар
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В понедельник, 27 июля, в селе Березовка Колышлейского района случился пожар, причиной которого стал грозовой разряд.

Из-за удара молнии загорелся чердак деревянной надворной постройки на территории у частного жилого дома.

Площадь пожара составила 4 квадратных метра, уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области. Пострадавших нет.

ЧП из-за грозы в Пензенской области нередки. Так, 7 июля в Никольске из-за удара молнии вышли из строя светофоры.

31 мая по той же причине загорелся гараж на улице Рабочей в городе Белинском. Огонь повредил кровлю строения на площади 10 кв. м. Никто из людей не пострадал.

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