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Происшествия

В Каменском районе при пожаре погиб 71-летний сельчанин

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В пятницу, 4 октября, в селе Вражском Каменского района случился смертельный пожар.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 4:10, на место выезжали 3 машины и 6 человек личного состава.

Пламя охватило деревянный жилой дом площадью 40 кв. м на улице Колхозной. Строение выгорело внутри, также огонь уничтожил кровлю. «Погиб мужчина 1953 года рождения», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Следователи проводят проверку по факту смерти сельчанина. «По имеющейся информации, мужчина проживал один. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

2 октября в селе Кулясово Камешкирского района сгорели 3 деревянных дома и столько же надворных построек, пострадал 63-летний мужчина.

30 сентября в Кузнецке при пожаре на улице 354-й Стрелковой Дивизии пострадал 47-летний мужчина, на улице Колхозной погиб 45-летний.

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Источник — фото областного СУ СКР
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