Под Каменкой ВАЗ превратился в груду металла после ДТП с самосвалом

Утром в понедельник, 19 августа, под Каменкой случилось жесткое ДТП. Столкнулись самосвал Shacman и ВАЗ-2111, перевозивший хлеб.
Авария произошла на трассе Тамбов - Пенза. Кадры последствий появились в Сети. На них видны большегруз с поврежденной передней частью и сильно искореженный легковой автомобиль, рядом с которым без признаков жизни лежит мужчина.
На месте работают медики, полицейские и спасатели.
По словам очевидцев, водитель ВАЗа, скорее всего, погиб.
Официальной информации о случившемся пока нет.