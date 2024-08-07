В спальном микрорайоне Пензы сгорел автомобиль Audi

07.08.2024 | 07:56

Вечером во вторник, 6 августа, в пензенском микрорайоне Дальнее Арбеково загорелся автомобиль Audi.

Видео и фото с места событий опубликовали очевидцы в Сети. Они уточнили, что ЧП случилось у дома № 26 на улице 65-летия Победы.

На кадрах видно, что машина полыхает открытым огнем. К ней с включенной звуковой сигнализацией подъезжает спецавтомобиль, пожарные быстро разматывают шланги и сбивают пламя.

«Время 20:40. Огонь потушили», - написал свидетель происходящего.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение поступило в 20:35. 6 человек на спецавтомобиле прибыли на место через несколько минут и быстро ликвидировали возгорание. В Audi выгорел моторный отсек и приборная панель на площади 3 кв. м.

Это не первый случай, когда в Пензе пламя уничтожает машины, стоящие на открытом воздухе. 2 июня на улице Бакунина загорелся тополиный пух (по предварительной версии, из-за детской шалости), а затем огонь перекинулся на автомобиль Renault Megane.

27 мая на улице Революционной сгорела «Газель» местного жителя, 11 мая на улице Чкалова огонь уничтожил BMW.

Спасатели рекомендуют автовладелецам держать в доступном месте огнетушитель, содержать проводку в исправном состоянии и регулярно проходить техосмотр.