В Сердобском районе пропал 67-летний мужчина

Происшествия

В Сердобском районе пропал 67-летний мужчина
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Родственники и волонтеры разыскивают 67-летнего жителя села Пригородного Сердобского района Александра Михайловича Кулешова. О местонахождении пенсионера нет сведений с 17 июня.

В субботу, 20-го числа, ориентировку на пропавшего распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост мужчины 170 сантиметров, телосложение среднее. У сельчанина темно-русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на пенсионере были темная кофта, черные штаны, черные полуботинки. Предположительно, он взял с собой коричневый велосипед.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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