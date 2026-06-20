В Сердобском районе пропал 67-летний мужчина

Родственники и волонтеры разыскивают 67-летнего жителя села Пригородного Сердобского района Александра Михайловича Кулешова. О местонахождении пенсионера нет сведений с 17 июня.
В субботу, 20-го числа, ориентировку на пропавшего распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».
Рост мужчины 170 сантиметров, телосложение среднее. У сельчанина темно-русые волосы и голубые глаза.
В день исчезновения на пенсионере были темная кофта, черные штаны, черные полуботинки. Предположительно, он взял с собой коричневый велосипед.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.