На улице Кирова 19-летний водитель сбил женщину

На улице Кирова в Пензе случилось ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 12:00 пятницы, 19 июня, на нерегулируемом переходе у остановки «Детская библиотека» 19-летний водитель Renault Logan сбил 71-летнюю женщину.

Кадры с последствиями ДТП опубликовали в Сети. После удара женщина без движения лежала на асфальте.

«Пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.

На этом переходе утром 20 октября 2024 года случилась трагедия: молодой водитель ВАЗ-2107 сбил двух пожилых женщин, направлявшихся на службу в Свято-Троицкий монастырь. В тот же день обе скончались в больнице от полученных травм.