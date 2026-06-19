В Пензе 18 июня пропала 86-летняя женщина

Родственники и волонтеры разыскивают 86-летнюю жительницу Пензы Светлану Михайловну Оболенскую, которая 18 июня ушла из дома и не вернулась.

Ориентировку на пропавшую распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» вечером 19-го числа.

Рост женщины 150 сантиметров, телосложение нормальное. У нее седые волосы и серые глаза.

В день исчезновения на пензячке были фиолетовая ветровка, желто-оранжевый халат, светлая блузка, серые штаны, черные туфли и светлая шляпа.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.