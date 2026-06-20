Пост о задержании пензенца для отправки на СВО оказался фейком

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Пост о задержании пензенца для отправки на СВО оказался фейком
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В полиции прокомментировали видео, которое было снято в пятницу, 19 июня, в одном из дворов Пензы и распространилось в Сети. На кадрах женщина кричит, надрываясь, «Помогите», полицейский оттаскивает ее от патрульной машины.

«Еще одно душераздирающее видео, где женщина пытается отбить мужчину у силовиков. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже и некому - всех мужчин забрали», - говорится в сообщении.

Пост дает понять, что пензенца задержали якобы для отправки в зону СВО.

«Данная публикация не соответствует действительности», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Как рассказали правоохранители, пензенец 1997 года рождения был пьян, нецензурно выражался - все это в общественном месте. Ему сделали замечание, после чего мужчина повел себя неадекватно, напал на полицейских.

Его задержали, доставили в отдел, где составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Первомайский районный суд Пензы назначил дебоширу наказание - 5 суток ареста.

Сейчас мужчина находится в спецприемнике.

«Также в действиях гражданина усматриваются признаки применения насилия к представителям власти. Материал проверки будет направлен в Следственное управление Следственного Комитета РФ по Пензенской области для принятия процессуального решения», - добавили в полиции.

Жителей региона призвали использовать только достоверные источники информации и не допускать распространение непроверенных сведений.

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