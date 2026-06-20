На Чемодановском кладбище обнаружили снаряд

В пятницу, 19 июня, в Пензе на Чемодановском (Восточном) кладбище во время копания могилы обнаружили предмет, похожий на старый боеприпас.

На место вызвали сотрудников Росгвардии. Специалисты обследовали находку и установили, что это артиллерийский снаряд, изготовленный в 1941-1945 годах.

«По внешним признакам боеприпас подвергся сильной коррозии и прошел канал ствола, однако, как показала экспертиза, опасности для окружающих он не представлял в силу длительного нахождения в земле и потери боевых свойств», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.

Специалисты вывезли снаряд на безопасное расстояние от жилых домов и инфраструктуры и утилизировали.

В июле 2025 года на Чемодановском кладбище во время земляных работ также находили боеприпас, оставшийся от Великой Отечественной войны.