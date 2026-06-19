Следователи начали проверку после гибели мужчины в Суре

В Пензенском районе следователи начали проверку после обнаружения тела 24-летнего мужчины в Суре на Русеевском пляже.

15 июня в полицию сообщили, что молодой человек, отдыхавший на берегу в компании знакомых, пропал. 16-го числа поиском тела занимались спасатели, но безуспешно.

18 июня его нашли и извлекли из воды.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказали в региональном СУ СКР.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. После проверки примут процессуальное решение.

С начала лета это уже четвертый случай смерти на воде. Все погибшие - мужчины.