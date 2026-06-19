В Белинском районе в ДТП пострадал водитель большегруза

Происшествия

В Белинском районе в ДТП пострадал водитель большегруза
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В Белинском районе на трассе Тамбов - Пенза в четверг, 18 июня, случилось ДТП, в котором пострадал человек.

В Белинском районе в ДТП пострадал водитель большегруза

По предварительным данным, в 16:20 на 163-м километре дороги (у Белинского) 68-летний водитель FAW врезался в металлическое ограждение, после чего грузовик вылетел с дороги.

Мужчина получил травмы, медики госпитализировали его.

В Белинском районе в ДТП пострадал водитель большегруза

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в областной ГАИ.

В ночь на 19 июня у села Константиновка Пензенского района столкнулись 2 фуры. Опасные последствия ДТП ликвидировали спасатели.

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