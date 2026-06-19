В Пензенском районе столкнулись две фуры

Происшествия

В Пензенском районе столкнулись две фуры
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В пятницу, 19 июня, в районе села Константиновка Пензенского района произошло ДТП с участием большегрузов.

В Пензенском районе столкнулись две фуры

По сообщению спасателей, в 1:15 столкнулись 2 фуры.

«Водитель одного из автомобилей покинул его самостоятельно, помощь по извлечению не потребовалась», - рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Специалисты устранили вторичные поражающие факторы при ДТП.

Пензенские водители рассказали в Сети, что по состоянию на 9:00 столкнувшиеся фуры перекрывали проезжую часть.

В Пензенском районе столкнулись две фуры

ДТП с грузовиками также случилось 17 июня на трассе М-5 в Кузнецком районе. «Газель» врезалась в заднюю часть КамАЗа. Водитель «Газели» получил травмы, его госпитализировали.

Фото 1 и 2 - ГБУ «ППСЦ».

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