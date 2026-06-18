Случайное столкновение спровоцировало драку на Московской

Происшествия

Случайное столкновение спровоцировало драку на Московской
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В Пензе двое молодых людей затеяли драку после случайного столкновения. Хулиганов задержали росгвардейцы.

Инцидент произошел на улице Московской, недалеко от сквера имени Давыдова, около 21:35 среды, 17 июня. Молодые люди не были знакомы. Один случайно толкнул другого плечом, после чего разгорелась перепалка, которая переросла в драку.

Пензенцы мерялись силами в людном месте.

Правоохранители разняли дравшихся и доставили их в отдел полиции, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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