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Происшествия

В Шемышейке сжигали бумагу и едва не спалили 2 дома

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В Пензенской области в воскресенье, 28 июля, произошло два пожара. Первый случился ночью в Сурске.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 1:50. Огонь охватил деревянный дом площадью 80 кв. метров. К ликвидации пламени привлекли 11 человек и четыре спецмашины.

В ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В 9:18 пришел сигнал о пожаре в поселке Шемышейка. Видео с горящим строением распространилось в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в МЧС, во дворе сжигали бумажные отходы. Огонь распространился на надворные постройки и баню, охватил 36 кв. метров и угрожал двум частным домам.

Ликвидацией пожара занимались 8 спасателей, прибывших на трех спецмашинах.

В Шемышейке сжигали бумагу и едва не спалили 2 дома

«Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев МЧС России распространения пожара не допущено. Пострадавших нет», - отметили спасатели.

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Источник — фото 2 ГУ МЧС России по области
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