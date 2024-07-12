На въезде в Терновку столкнулись большегрузы, момент попал на видео

12.07.2024 | 14:31

Днем в пятницу, 12 июля, на улице Баумана в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузных машин. Авария произошла в 11:57 вблизи остановки «Межшкольный учебный комбинат» на въезде в Терновку и попала на видео.

Судя по записи, все участники ДТП ехали в направлении аэропорта. Из-за автобусов, остановившихся для посадки и высадки пассажиров, в правой полосе образовался небольшой затор.

Водитель самосвала решил объехать пробку по левой полосе, не приняв во внимание, что в тот момент по ней на более высокой скорости двигалась другая машина.

В попытке уйти от столкновения шофер бензовоза вырулил на полосу встречного движения, но все же притерся боком к самосвалу. Последний оказался зажат между бензовозом и фурой, которую как раз хотел объехать.

Машины получили механические повреждения, никто из людей, по предварительным данным, не пострадал.