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Происшествия

На Шуисте при падении из окна погибла пожилая женщина

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В четверг, 20 июня, на Шуисте случилась очередная трагедия - снова выпал из окна человек.

Местные жители уточнили, что погибла пожилая пензячка из дома № 95 на улице Чапаева. Она упала с 3-го этажа.

Следователи отдела по Железнодорожному району устанавливают обстоятельства смерти 74-летней женщины, сообщила старший помощник руководителя областного управления СК России Татьяна Махницкая.

13 июня скончался 29-летний мужчина, выпавший из окна 5-го этажа на Медицинской, 6.

3 июня на той же улице с 4-го этажа упала 3-летняя девочка. Она оперлась на москитную сетку и сорвалась вниз.

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