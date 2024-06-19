Сетевое издание|18+|Среда|19 июн 2024|11:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

ОАО «РЖД» выплатило крупную сумму за гибель лося под поездом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области с ОАО «РЖД» взыскали крупную сумму за гибель лося под пассажирским поездом.

Авария случилась в августе прошлого года на перегоне станций Канаевка - Шнаево в Городищенском районе.

Животному миру был нанесен ущерб на сумму 80 000 рублей.

«В соответствии с действующим законодательством вред, причиненный источником повышенной опасности, должен быть возмещен его владельцем», - напомнили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По решению суда ОАО «РЖД» выплатило указанную сумму.

«В 2022-2024 годах судами удовлетворены пять исков Пензенской транспортной прокуратуры о взыскании с владельца источника повышенной опасности возмещения вреда, причиненного животному миру. В региональные бюджеты взысканы денежные средства в сумме более 250 тыс. рублей», - привели данные статистики в прокуратуре.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте