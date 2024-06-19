ОАО «РЖД» выплатило крупную сумму за гибель лося под поездом

19.06.2024 | 09:50

В Пензенской области с ОАО «РЖД» взыскали крупную сумму за гибель лося под пассажирским поездом.

Авария случилась в августе прошлого года на перегоне станций Канаевка - Шнаево в Городищенском районе.

Животному миру был нанесен ущерб на сумму 80 000 рублей.

«В соответствии с действующим законодательством вред, причиненный источником повышенной опасности, должен быть возмещен его владельцем», - напомнили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По решению суда ОАО «РЖД» выплатило указанную сумму.

«В 2022-2024 годах судами удовлетворены пять исков Пензенской транспортной прокуратуры о взыскании с владельца источника повышенной опасности возмещения вреда, причиненного животному миру. В региональные бюджеты взысканы денежные средства в сумме более 250 тыс. рублей», - привели данные статистики в прокуратуре.