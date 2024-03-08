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Происшествия

На улице Кулакова иномарка сбила мужчину с клюшкой

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В Пензе на улице Кулакова иномарка сбила пенсионера, не успевшего перейти дорогу. Авария случилась в четверг, 7 марта. Запись с видеорегистратора появилась в Сети.

На улице Кулакова иномарка сбила мужчину с клюшкой

На кадрах видно, как с улицы Бакунина автомобиль сворачивает под разрешающий сигнал светофора на Кулакова, где в этот момент проезжую часть медленно пересекает пешеход с клюшкой.

На улице Кулакова иномарка сбила мужчину с клюшкой

Водитель, не сбавляя скорости, сбивает человека. От сильного удара тот падает на асфальт. Иномарка останавливается. Указано время - 13:16.

На улице Кулакова иномарка сбила мужчину с клюшкой

По словам автора ролика, за рулем была женщина.

Пензенцы, посмотревшие видео, разошлись во мнениях. Некоторые посчитали, что вина за случившееся лежит на пешеходе, так как он не убедился в безопасности и пошел слишком поздно.

«По сторонам смотреть нужно», «На видео пешеход шел на красный и половину он не прошел. Хотя, может, начал на зеленый», «Видят, что осталось две секунды до красного, и все равно прутся на дорогу», - написали они.

Другие обвинили водителя. «Она слепая?», «Она видела светофор, солнце же ей не отсветило, что зеленый загорелся, значит, и пешехода должна была видеть. В ПДД написано русским по белому: водитель обязан учитывать все», «Как так можно! Неужели трудно подождать было. Это какое надо иметь сердце, чтобы так сбить», - отметили горожане.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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