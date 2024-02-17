Пензенский дальнобойщик стал участником ДТП с двумя погибшими

В субботу, 17 февраля, пензенский водитель грузового автомобиля стал участником смертельного ДТП в Краснодарском крае.
Трагедия произошла в Абинском районе около 5:00. На 89-м километре федеральной автодороги Краснодар - Верхнебаканский столкнулись Hyundai Sonata и Volvo с прицепом.
Издание «Краснодарские известия» уточняет, что легковым автомобилем управлял 35-летний водитель, за рулем фуры находился 52-летний житель Пензенской области.
Водитель и 40-летний пассажир иномарки погибли до приезда скорой медицинской помощи.
«Обстоятельства происшествия уточняются. Предварительно: водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения», - сообщили в ГИБДД Краснодарского края.
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