Пензенский дальнобойщик стал участником ДТП с двумя погибшими

17.02.2024 | 13:17

В субботу, 17 февраля, пензенский водитель грузового автомобиля стал участником смертельного ДТП в Краснодарском крае.

Трагедия произошла в Абинском районе около 5:00. На 89-м километре федеральной автодороги Краснодар - Верхнебаканский столкнулись Hyundai Sonata и Volvo с прицепом.

Издание «Краснодарские известия» уточняет, что легковым автомобилем управлял 35-летний водитель, за рулем фуры находился 52-летний житель Пензенской области.

Водитель и 40-летний пассажир иномарки погибли до приезда скорой медицинской помощи.

«Обстоятельства происшествия уточняются. Предварительно: водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения», - сообщили в ГИБДД Краснодарского края.