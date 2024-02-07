На трассе М-5 в ДТП пострадали 4 человека, одна женщина скончалась

07.02.2024 | 10:29

Во вторник, 6 февраля, в Нижнеломовском районе случилось ДТП с летальным исходом.

По предварительным данным, в 7:15 на 551-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2115 и ГАЗ.

«Пятнадцатой» управлял 49-летний мужчина, за рулем ГАЗа находился 46-летний шофер.

Водитель и три пассажира ВАЗа - 38-летний мужчина и женщины 48 и 45 лет - были госпитализированы с травмами. Позднее младшая пассажирка скончалась в больнице.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.