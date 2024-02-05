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Происшествия

Погибло двое: обнародованы кадры с места ДТП в Нижнеломовском районе

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ГИБДД опубликовала кадры с места смертельного ДТП на трассе М-5 в Нижнеломовском районе. Авария случилась около 10:50 воскресенья, 4 февраля, на 505-м километре дороги.

Столкнулись Toyota Camry с 31-летним мужчиной за рулем и КамАЗ с 39-летним водителем.

Погибло двое: обнародованы кадры с места ДТП в Нижнеломовском районе

Погибло двое: обнародованы кадры с места ДТП в Нижнеломовском районе

В результате ДТП водитель легковой машины и его 30-летний пассажир погибли на месте. Травмы получил 25-летний мужчина, находившийся в салоне, медики госпитализировали его.

Погибло двое: обнародованы кадры с места ДТП в Нижнеломовском районе

Погибло двое: обнародованы кадры с места ДТП в Нижнеломовском районе

Пострадал и водитель КамАЗа, ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Погибло двое: обнародованы кадры с места ДТП в Нижнеломовском районе

По факту ДТП проводят проверку.

Погибло двое: обнародованы кадры с места ДТП в Нижнеломовском районе

Погибло двое: обнародованы кадры с места ДТП в Нижнеломовском районе

«Превышение скорости и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, являются основными причинами ДТП. Во избежание несчастных случаев Госавтоинспекция рекомендует водителям пересмотреть свою манеру вождения», - обратились к автомобилистам в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Погибло двое: обнародованы кадры с места ДТП в Нижнеломовском районе

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Источник — видео, фото УГИБДД УМВД России по области
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