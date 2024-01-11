В Пензенской области еще одна автокатастрофа унесла жизни 4 человек

11.01.2024 | 23:24

В четверг, 11 января, в Пензенской области случилась еще одна автокатастрофа. Она унесла жизни 4 человек.

О трагедии сообщили в МКУ Городищенского района «Служба спасения». Она произошла на дороге Нижняя Елюзань - Русский Камешкир.

Сигнал о ДТП поступил в Единую дежурную диспетчерскую службу в 17:58. Столкнулись грузовик Howo и «Лада Ларгус». В результате погибли 4 человека.

Ранее 11 января, в 2:10, на 504-м километре трассы М-5 столкнулись микроавтобус JAC M3 с иностранными номерами и большегруз Volvo с пензенскими регистрационными знаками. Минивэном управлял 42-летний водитель, фурой - 32-летний шофер.

По данным УГИБДД УМВД России по Пензенской области, JAC M3 выехал на полосу встречного движения.

В результате 7 человек, включая водителя, погибли сразу, до приезда скорой помощи. Еще двое пострадали, их госпитализировали.