В Пензенской области еще одна автокатастрофа унесла жизни 4 человек

В четверг, 11 января, в Пензенской области случилась еще одна автокатастрофа. Она унесла жизни 4 человек.
О трагедии сообщили в МКУ Городищенского района «Служба спасения». Она произошла на дороге Нижняя Елюзань - Русский Камешкир.
Сигнал о ДТП поступил в Единую дежурную диспетчерскую службу в 17:58. Столкнулись грузовик Howo и «Лада Ларгус». В результате погибли 4 человека.
Ранее 11 января, в 2:10, на 504-м километре трассы М-5 столкнулись микроавтобус JAC M3 с иностранными номерами и большегруз Volvo с пензенскими регистрационными знаками. Минивэном управлял 42-летний водитель, фурой - 32-летний шофер.
По данным УГИБДД УМВД России по Пензенской области, JAC M3 выехал на полосу встречного движения.
В результате 7 человек, включая водителя, погибли сразу, до приезда скорой помощи. Еще двое пострадали, их госпитализировали.
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