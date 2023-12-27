Опубликованы кадры с места ДТП с квадроциклом у с. Вишневого

ГИБДД опубликовало кадры с мест двух смертельных ДТП, которые случились в Пензенской области во вторник, 26 декабря.
В Тамалинском районе около 15:00 на полевой дороге недалеко от села Вишневого 22-летний водитель квадроцикла не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось, молодой мужчина погиб на месте.
Второе ДТП случилось в селе Грабово Бессоновского района около 23:00.
«У дома № 2 на улице Засурской водитель автомобиля «Шевроле-Нива», мужчина 1981 года рождения, допустил наезд на препятствие с последующим падением автомобиля с моста в реку», - рассказал врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.
Автомобилист скончался на месте происшествия.
По факту обоих ДТП проводят проверку, сотрудники Госавтоинспекции выясняют их обстоятельства.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀