Опубликованы кадры с места ДТП с квадроциклом у с. Вишневого

27.12.2023 | 15:49

ГИБДД опубликовало кадры с мест двух смертельных ДТП, которые случились в Пензенской области во вторник, 26 декабря.

В Тамалинском районе около 15:00 на полевой дороге недалеко от села Вишневого 22-летний водитель квадроцикла не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось, молодой мужчина погиб на месте.

Второе ДТП случилось в селе Грабово Бессоновского района около 23:00.

«У дома № 2 на улице Засурской водитель автомобиля «Шевроле-Нива», мужчина 1981 года рождения, допустил наезд на препятствие с последующим падением автомобиля с моста в реку», - рассказал врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.

Автомобилист скончался на месте происшествия.

По факту обоих ДТП проводят проверку, сотрудники Госавтоинспекции выясняют их обстоятельства.