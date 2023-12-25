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Происшествия

В Пензе пьяный водитель попал в ДТП с тремя машинами

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В Пензе ночью в субботу, 23 декабря, случилось ДТП с тремя машинами. За рулем одной из них был пьяный водитель.

В Пензе пьяный водитель попал в ДТП с тремя машинами

По предварительным данным, авария произошла в 23:00 на проспекте Строителей, рядом с домом № 148В. Столкнулись Renault Sandero с 49-летним мужчиной за рулем, Kia Rio под управлением 39-летней женщины и ВАЗ-2114 с 19-летним водителем.

В результате ДТП молодому человеку понадобилась помощь врачей.

В Пензе пьяный водитель попал в ДТП с тремя машинами

«В ходе выяснения всех обстоятельств по данному факту у одного из водителей были выявлены признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя и нарушенная речь», - сообщили в УГИБДД областного УМВД РФ.

В присутствии двух понятых его отстранили от управления машиной, водителю разъяснили права и обязанности и предложили пройти медосвидетельствование.

Мужчина согласился сделать это на месте. Аппарат, в который он дышал, показал более 1,5 мг/л (сильное опьянение).

В Пензе пьяный водитель попал в ДТП с тремя машинами

Водитель признал вину и со всем согласился. На него составили протоколы.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или по телефону 02», - обратились к пензенцам в УГИБДД.

Во время звонка нужно обозначить марку, цвет и госномер машины (если удалось запомнить), а также направление ее движения. После этого нарушителей начнут искать.

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Источник — видео УГИБДД областного УМВД РФ
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