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Происшествия

В Пензе на «пьяной дороге» под колесами машины оказался пешеход

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Вечером четверга, 21 декабря, на улице Строителей в Пензе, известной как «пьяная дорога», случилось ДТП с участием пешехода.

Фото с места событий появилось в Сети.

«Очередной сбитый пешеход, на этот раз на «пьяной дороге». Подробностей пока нет», - говорится в посте.

Один из комментаторов предположил, что причиной аварии могло быть недостаточное освещение.

Утром того же дня трагедия произошла на улице Измайлова. Водитель грузовика марки FAW насмерть сбил женщину 1964 года рождения и уехал. Шофера нашли - им оказался 35-летний житель Пензы.

ДТП с участием пешеходов происходит на «пьяной дороге» не впервые. 25 октября водитель ВАЗ-2104 наехал на 70-летнего мужчину. Скорая помощь забрала пострадавшего, но он впоследствии скончался.

«Товарищи водители, аккуратнее», - призвал автомобилистов подписчик.

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Источник — фото «Просто Пенза»
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