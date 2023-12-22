В Пензе на «пьяной дороге» под колесами машины оказался пешеход

22.12.2023 | 07:50

Вечером четверга, 21 декабря, на улице Строителей в Пензе, известной как «пьяная дорога», случилось ДТП с участием пешехода.

Фото с места событий появилось в Сети.

«Очередной сбитый пешеход, на этот раз на «пьяной дороге». Подробностей пока нет», - говорится в посте.

Один из комментаторов предположил, что причиной аварии могло быть недостаточное освещение.

Утром того же дня трагедия произошла на улице Измайлова. Водитель грузовика марки FAW насмерть сбил женщину 1964 года рождения и уехал. Шофера нашли - им оказался 35-летний житель Пензы.

ДТП с участием пешеходов происходит на «пьяной дороге» не впервые. 25 октября водитель ВАЗ-2104 наехал на 70-летнего мужчину. Скорая помощь забрала пострадавшего, но он впоследствии скончался.

«Товарищи водители, аккуратнее», - призвал автомобилистов подписчик.