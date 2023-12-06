На дороге в Заречный маршрутное такси попало в ДТП

06.12.2023 | 07:48

Вечером во вторник, 5 декабря, под Пензой произошло серьезное ДТП с участием маршрутного такси.

Видеозапись с места происшествия размещена в Сети. На кадрах видно, что микроавтобус лежит на боку, легковая машина съехала в кювет.

К месту происшествия прибыли несколько пожарных спецавтомобилей и карет скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД и службы спасения.

«База «Костер», дорога на Заречный. В кустах легковая, зареченская маршрутка на боку, несколько скорых, пожарных. Время 20:15», - обозначил автор место и время съемки.

О пострадавших информации нет.