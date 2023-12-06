Сетевое издание|18+|Среда|6 дек 2023|08:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На дороге в Заречный маршрутное такси попало в ДТП

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вечером во вторник, 5 декабря, под Пензой произошло серьезное ДТП с участием маршрутного такси.

Видеозапись с места происшествия размещена в Сети. На кадрах видно, что микроавтобус лежит на боку, легковая машина съехала в кювет.

К месту происшествия прибыли несколько пожарных спецавтомобилей и карет скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД и службы спасения.

«База «Костер», дорога на Заречный. В кустах легковая, зареченская маршрутка на боку, несколько скорых, пожарных. Время 20:15», - обозначил автор место и время съемки.

О пострадавших информации нет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «Сова Пенза авто»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте