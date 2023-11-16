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Происшествия

В аварии в Пензенском районе погиб велосипедист

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Вечером в среду, 15 ноября, в Пензенском районе случилось ДТП, в котором погиб человек.

По предварительным данным, на 21-м километре дороги Пенза - Кондоль 42-летний водитель Hyundai Santa Fe сбил 60-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде.

В аварии в Пензенском районе погиб велосипедист

Тот от полученных травм скончался на месте.

В аварии в Пензенском районе погиб велосипедист

По факту случившегося проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

В аварии в Пензенском районе погиб велосипедист

13 ноября в Пензенском районе случилось смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада-Гранта» и фургона «Газель». В аварии погибли два человека: 21-летняя девушка и 22-летний юноша. Они были пассажирами «Гранты».

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Источник — фото, видео УГИБДД областного УМВД РФ
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