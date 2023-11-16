В аварии в Пензенском районе погиб велосипедист

16.11.2023 | 11:02

Вечером в среду, 15 ноября, в Пензенском районе случилось ДТП, в котором погиб человек.

По предварительным данным, на 21-м километре дороги Пенза - Кондоль 42-летний водитель Hyundai Santa Fe сбил 60-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде.

Тот от полученных травм скончался на месте.

По факту случившегося проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

13 ноября в Пензенском районе случилось смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада-Гранта» и фургона «Газель». В аварии погибли два человека: 21-летняя девушка и 22-летний юноша. Они были пассажирами «Гранты».