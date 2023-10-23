Сетевое издание|18+|Понедельник|23 окт 2023|12:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В Пензенской области за вечер сбили двух пешеходов, один скончался

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 22 октября, в Пензенской области сбили двух человек, один из них скончался.

В Белинском в 17:50 под колесами автомобиля оказался мужчина 1973 года рождения. Его около дома № 19 на ул. Строителей сбила 34-летняя женщина, находившая за рулем ВАЗ-211440.

«Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в УГИБДД регионального УМВД России.

Второе ДТП случилось в Сердобском районе - около дома № 68 на ул. Орловке села Пригородного. В 19:50 37-летний водитель «Лады-Гранты» наехал на женщину 1950 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства обоих происшествий.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео УГИБДД УМВД России по Пензенской области
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте