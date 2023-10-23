В Пензенской области за вечер сбили двух пешеходов, один скончался

23.10.2023 | 11:27

В воскресенье, 22 октября, в Пензенской области сбили двух человек, один из них скончался.

В Белинском в 17:50 под колесами автомобиля оказался мужчина 1973 года рождения. Его около дома № 19 на ул. Строителей сбила 34-летняя женщина, находившая за рулем ВАЗ-211440.

«Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в УГИБДД регионального УМВД России.

Второе ДТП случилось в Сердобском районе - около дома № 68 на ул. Орловке села Пригородного. В 19:50 37-летний водитель «Лады-Гранты» наехал на женщину 1950 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства обоих происшествий.