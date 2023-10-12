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Происшествия

На улице Ново-Тамбовской в Пензе погиб водитель загоревшегося ВАЗа

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В четверг, 12 октября, на улице Ново-Тамбовской в Пензе случилось смертельное ДТП. Последствия аварии сфотографировали очевидцы.

По предварительным данным, в 3:55 около дома № 39 28-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в бордюр и в дерево.

Машина опрокинулась и вспыхнула. Автомобилист от полученных травм скончался на месте.

На кадрах с места происшествия видно, как эвакуатор увозит сгоревший искореженный ВАЗ. Автомобиль оказался далеко от проезжей части, вылетев в пешеходную зону.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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