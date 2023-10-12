На улице Ново-Тамбовской в Пензе погиб водитель загоревшегося ВАЗа

В четверг, 12 октября, на улице Ново-Тамбовской в Пензе случилось смертельное ДТП. Последствия аварии сфотографировали очевидцы.
По предварительным данным, в 3:55 около дома № 39 28-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в бордюр и в дерево.
Машина опрокинулась и вспыхнула. Автомобилист от полученных травм скончался на месте.
На кадрах с места происшествия видно, как эвакуатор увозит сгоревший искореженный ВАЗ. Автомобиль оказался далеко от проезжей части, вылетев в пешеходную зону.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
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