На улице Ново-Тамбовской в Пензе погиб водитель загоревшегося ВАЗа

12.10.2023 | 11:01

В четверг, 12 октября, на улице Ново-Тамбовской в Пензе случилось смертельное ДТП. Последствия аварии сфотографировали очевидцы.

По предварительным данным, в 3:55 около дома № 39 28-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в бордюр и в дерево.

Машина опрокинулась и вспыхнула. Автомобилист от полученных травм скончался на месте.

На кадрах с места происшествия видно, как эвакуатор увозит сгоревший искореженный ВАЗ. Автомобиль оказался далеко от проезжей части, вылетев в пешеходную зону.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.