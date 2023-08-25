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Происшествия

Поворот не туда: в Терновке водитель хотел избежать ДТП и снес забор

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В Пензе на перекрестке улиц Терновского и Сухумской легковой автомобиль не вписался в поворот и влетел в металлическое ограждение.

Авария случилась в четверг, 24 августа, в 12:42. Момент запечатлела стационарная камера.

Позже в соцсети «ВКонтакте» появился ролик под названием «Поворот не туда». На кадрах видно, как отечественный автомобиль едет по улице Терновского со стороны аэропорта и пытается повернуть налево, на Сухумскую. Машину заносит на встречную полосу. Водитель успевает вырулить и в последнее мгновение избегает столкновения с трактором, но затем врезается в забор и дерево, оказавшиеся на его пути.

Автомобиль останавливается. Водитель некоторое время сидит в салоне, по-видимому, осознавая случившееся, а потом вылезает через заднюю дверь и начинает осматривать повреждения.

Видеозапись длится три минуты. За это время к мужчине никто не подошел, на что обратили внимание пензенцы, посмотревшие ролик.

«И все мимо проезжают. Город злых и равнодушных», - отметил горожанка, на что получила ответ: «Надо было остановиться и... (побить. - Прим. ред.), чтоб не исполнял на дорогах, где нормальные люди ездят».

С этим пензячка не согласилась. «Сначала надо помощь оказать, если требуется. А звезда ему прилетит от ГИБДД. Люди должны оставаться людьми и помогать попавшим в беду», - подчеркнула она.

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Источник — видео - vk.com/dtp_camera
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