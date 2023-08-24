В Сердобском районе в ДТП с двумя машинами пострадала девочка

24.08.2023 | 13:21

В среду, 23 августа, в Сердобском районе столкнулись «ВАЗ-2109» и Volkswagen Polo. Двум взрослым и ребенку потребовалась помощь медиков.

По предварительным данным, ДТП случилось в 12:45 на 92-м километре автомобильной дороги Пенза - Балашов - Михайловка. За рулем иномарки был 34-летний водитель, отечественным автомобилем управлял 61-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водитель ВАЗа и 66-летняя женщина, находившаяся в салоне. Оба получили травмы и были госпитализированы.

12-летняя пассажирка Volkswagen Polo после оказания медицинской помощи была отпущена, сообщили в УГИБДД УМВД по Пензенской области.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнеломовском районе столкнулись Renault Duster и Iveco Daily 50C15V. Один человек погиб на месте аварии, а двое, в том числе 2-летний мальчик, были госпитализированы с травмами.