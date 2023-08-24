В Сердобском районе в ДТП с двумя машинами пострадала девочка

В среду, 23 августа, в Сердобском районе столкнулись «ВАЗ-2109» и Volkswagen Polo. Двум взрослым и ребенку потребовалась помощь медиков.
По предварительным данным, ДТП случилось в 12:45 на 92-м километре автомобильной дороги Пенза - Балашов - Михайловка. За рулем иномарки был 34-летний водитель, отечественным автомобилем управлял 61-летний мужчина.
В результате аварии пострадали водитель ВАЗа и 66-летняя женщина, находившаяся в салоне. Оба получили травмы и были госпитализированы.
12-летняя пассажирка Volkswagen Polo после оказания медицинской помощи была отпущена, сообщили в УГИБДД УМВД по Пензенской области.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Нижнеломовском районе столкнулись Renault Duster и Iveco Daily 50C15V. Один человек погиб на месте аварии, а двое, в том числе 2-летний мальчик, были госпитализированы с травмами.
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