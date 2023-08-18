Избитая на улице Толстого девушка отказалась писать заявление

18.08.2023 | 10:02

Сетевому изданию «ПензаИнформ» стали известны подробности инцидента, произошедшего в четверг, 17 августа, на улице Толстого.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась видеозапись, на которой мужчина жестоко избивает ногами лежащую на земле девушку. Прохожие грозят вызвать полицию, и агрессор отступает.

Как выяснилось, обещание обратиться к правоохранителям было не пустыми словами: продавец магазина, возле которого шла расправа, позвонила по номеру 02.

«На место происшествия немедленно прибыл экипаж ППС. Потерпевшая рассказала, что они с сожителем возвращались домой и по дороге поссорились. После этого мужчина избил ее», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подавать заявление в полицию женщина отказалась, вызвала такси и уехала.