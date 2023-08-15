В ДТП в Спасском районе пострадал водитель большегруза

15.08.2023 | 11:54

В Спасском районе перевернулся большегруз Mercedes-Benz. Снимки автомобиля, лежащего в кювете, появились в соцсетях.

Кабина грузовика врезалась в дерево и деформировалась.

Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, авария случилась около 20:50 понедельника, 14 августа.

По предварительным данным, на 489-м километре трассы М-5 38-летний водитель большегруза с полуприцепом не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и оказался на боку в кювете.

Шофер получил травмы, его госпитализировали.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.