В ДТП в Спасском районе пострадал водитель большегруза

В Спасском районе перевернулся большегруз Mercedes-Benz. Снимки автомобиля, лежащего в кювете, появились в соцсетях.
Кабина грузовика врезалась в дерево и деформировалась.
Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, авария случилась около 20:50 понедельника, 14 августа.
По предварительным данным, на 489-м километре трассы М-5 38-летний водитель большегруза с полуприцепом не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и оказался на боку в кювете.
Шофер получил травмы, его госпитализировали.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.
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