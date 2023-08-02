В Пензе водитель, уходя от погони, попал в ДТП и сбежал

02.08.2023 | 08:37

В ночь на среду, 2 августа, на проспекте Строителей в Пензе произошло ДТП: легковой автомобиль оказался на газоне.

Фото размещены в соцсети «ВКонтакте». На одном снимке запечатлена машина с распахнутой водительской дверцей и пустым салоном. На других видно, что к месту происшествия прибыли несколько экипажей ДПС.

«Уходя от погони, не справился с управлением. Могилевский дворик. Время 1:00», - говорится в описании ситуации.

«Давно такого не видал, кто-то отличился», - написал один из комментаторов. Другой спрогнозировал: «Проспятся и найдутся».

Третий участник обсуждения предположил, что автомобиль может не принадлежать виновнику ДТП, и тогда у ее реального владельца могут быть неприятности.