В Пензе водитель, уходя от погони, попал в ДТП и сбежал

В ночь на среду, 2 августа, на проспекте Строителей в Пензе произошло ДТП: легковой автомобиль оказался на газоне.
Фото размещены в соцсети «ВКонтакте». На одном снимке запечатлена машина с распахнутой водительской дверцей и пустым салоном. На других видно, что к месту происшествия прибыли несколько экипажей ДПС.
«Уходя от погони, не справился с управлением. Могилевский дворик. Время 1:00», - говорится в описании ситуации.
«Давно такого не видал, кто-то отличился», - написал один из комментаторов. Другой спрогнозировал: «Проспятся и найдутся».
Третий участник обсуждения предположил, что автомобиль может не принадлежать виновнику ДТП, и тогда у ее реального владельца могут быть неприятности.
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