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Происшествия

В вечернем ДТП у ручья Безымянного пострадали три человека

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Вечером в четверг, 6 июля, на 629-м километре трассы М-5, у ручья Безымянного, случилось ДТП с участием трех машин. Травмы получили три человека.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в областном УГИБДД УМВД России, автомобили столкнулись примерно в 19:20.

«По предварительным данным, участниками ДТП стали ВАЗ-2112, Skoda Octavia и «Лада-Калина». Ими управляли мужчины 1999-го, 1984-го и 1985 года рождения соответственно», - уточнили в ведомстве.

В результате аварии пострадали водители автомобилей Skoda и «Калина». Также травмы получила пассажирка Skoda 1984 года рождения. Все трое доставлены в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Фото - срезки с видео vk.com/penzanovosti.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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