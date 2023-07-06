В вечернем ДТП у ручья Безымянного пострадали три человека

Вечером в четверг, 6 июля, на 629-м километре трассы М-5, у ручья Безымянного, случилось ДТП с участием трех машин. Травмы получили три человека.
Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в областном УГИБДД УМВД России, автомобили столкнулись примерно в 19:20.
«По предварительным данным, участниками ДТП стали ВАЗ-2112, Skoda Octavia и «Лада-Калина». Ими управляли мужчины 1999-го, 1984-го и 1985 года рождения соответственно», - уточнили в ведомстве.
В результате аварии пострадали водители автомобилей Skoda и «Калина». Также травмы получила пассажирка Skoda 1984 года рождения. Все трое доставлены в больницу.
По факту случившегося проводится проверка.
Фото - срезки с видео vk.com/penzanovosti.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀