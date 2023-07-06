На трассе М-5 в Нижней Елюзани сгорел тягач Scania

06.07.2023 | 11:33

В среду, 5 июля, в селе Нижняя Елюзань Городищенского района сгорел грузовик. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Пензенской области в 11:11.

ЧП случилось на трассе М-5. Огонь охватил кабину тягача марки Scania площадью 4 кв. м.

На тушение привлекались 2 спецмашины и 4 человека личного состава, уточнили в пресс-службе управления.

Никто из людей не пострадал.

Год назад на трассе М-5 в Кузнецком районе вспыхнула фура марки DAF с полуприцепом. Площадь, пройденная огнем, составила 60 кв. м.