В автосалоне на проспекте Победы в Пензе произошел пожар

Ранним утром воскресенья, 2 июля, на проспекте Победы в Пензе случился пожар. Загорелся автосалон, расположенный в здании № 121.
О ЧП в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец. Он снял на видео пламя, которое вырывалось из нескольких окон строения, а также спешившие на вызов пожарные машины.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сигнал о пожаре был получен в 4:00. На ликвидацию огня отправились 14 человек на трех спецавтомобилях.
«Произошло короткое замыкание с последующим горением на площади 10 кв. м», - добавили в МЧС.
В ЧП никто не пострадал.
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