В автосалоне на проспекте Победы в Пензе произошел пожар

02.07.2023 | 11:21

Ранним утром воскресенья, 2 июля, на проспекте Победы в Пензе случился пожар. Загорелся автосалон, расположенный в здании № 121.

О ЧП в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец. Он снял на видео пламя, которое вырывалось из нескольких окон строения, а также спешившие на вызов пожарные машины.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сигнал о пожаре был получен в 4:00. На ликвидацию огня отправились 14 человек на трех спецавтомобилях.

«Произошло короткое замыкание с последующим горением на площади 10 кв. м», - добавили в МЧС.

В ЧП никто не пострадал.