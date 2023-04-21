В Пензе мужчина утонул в Суре на глазах у двух пенсионерок

21.04.2023 | 12:16

В пятницу, 21 апреля, в Пензе случилась трагедия на воде: в Суре утонул мужчина.

По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», сигнал в правоохранительные органы поступил с улицы Чапаева, 8, от двух пенсионерок, ставших свидетельницами ЧП.

Они заметили, как мужчина (предположительно, в состоянии алкогольного опьянения) сначала раскапывал что-то на берегу, а через несколько минут зашел в воду и начал тонуть.

Помочь ему женщины не смогли, но сразу же обратились в спецслужбы.

Тело погибшего достали водолазы. Его личность сейчас устанавливается. В обстоятельствах смерти будут разбираться правоохранители.