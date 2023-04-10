На Восточном кладбище вместе с травой сгорели кресты

10.04.2023 | 18:36

Сгоревшие кресты, оплавленные фотографии, обожженные памятники на окраине Восточного кладбища. Пламя разгулялось на площади в несколько сотен квадратных метров, хаотично металось в разные стороны. Сухую траву мгновенно охватил огонь.

«Мы убирались, видим - надвигается пламя сильное. Смотрим - подъезжают пожарные, тушат, горит сильно. Мы убежали. И все сожгло. Как нашу сберегло, даже не знаем», - рассказал житель г. Пензы Олег Суздальцев.

Вряд ли у кого-то был злой умысел. Скорее всего, один из посетителей бросил окурок. Высохшая трава повсюду, в этой части погоста много неухоженных могил.

«Пасха будет, родительская суббота, Троица. Люди придут сюда, а здесь ужас», - пожаловалась жительница г. Пензы Таисия Прямосудова.

Сигнал о возгорании в МЧС приняли в полдень, на Восточное кладбище отправили машины из муниципальной и 23-й пожарно-спасательных частей. Огонь удалось остановить, но пламя успело изуродовать много могил.